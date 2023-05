Rencontre « Goulag et Littérature », regards croisés sur l’Histoire Librairie le vrai lieu Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

A l'occasion de parution double de :

Varlam par Michaël Prazan aux éditions Rivages et

de Staka par François Beaune et Bruno Boudjelal aux éditions de l’Ire des Marges Nous vous proposons une rencontre autour du Goulag, son histoire et son héritage littéraire. Chacun à leur manière, le récit et le documentaire, ces trois auteurs explorent cette histoire vaste comme une plaine de Sibérie. Amateur.rices d’histoire et de littérature, curieux.ses, explorateur.rices des bouts du monde : vous êtes tous les bienvenu.e.s ! La rencontre proposera un échange avec les auteurs, quelques questions et un moment convivial autour d’un verre de l’amitié. Librairie le vrai lieu 100 COURS DU GENERAL DE GAULLE Gradignan 33170 Laurenzane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@librairie-levrailieu.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556752687 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

