Fête d’anniversaire de Chien Pourri ! Samedi 6 mai, 15h30 Librairie le vrai lieu Entrée libre et gratuite. A partir de 5 ans.

Cette année Chien Pourri et ses amis ont 10 ans !

On ne pouvait pas passer à côté de cette décennie de rigolade et d’aventures avec le chien le plus attachant de notre rayon jeunesse. Alors, nous t’invitons à venir faire la fête avec nous !

Pour célébrer son anniversaire, les libraires ont vu les choses en grand et organisent UN APRÈS-MIDI ENTIER DE JEUX. Au menu, poker menteur, quiz, mots-fléchés et des lots à gagner !

Il n’y a pas d’anniversaire sans gâteau : la fête sera accompagnée d’un goûter à partager tous ensemble.

Librairie le vrai lieu 100 COURS DU GENERAL DE GAULLE Gradignan 33170 Laurenzane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@librairie-levrailieu.Fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556752687 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/2Jmudpk1f »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T15:30:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00

