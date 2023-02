Nawel Ben Kraïem – J’abrite un secret Librairie Le Pavé du Canal, 11 mars 2023, .

Nawel Ben Kraïem – J’abrite un secret Samedi 11 mars, 15h00 Librairie Le Pavé du Canal

Gratuit, réservation conseillée

Il ne faut que trois poèmes à Nawel Ben Kraïem pour dire qui elle est et ce qu’elle ne sera jamais, ce qu’elle aime et ce qu’elle refuse.

Librairie Le Pavé du Canal 26 Place Etienne Marcel, 78180 Montigny-le-Bretonneux Yvelines Île-de-France

N comme Non. B comme Bonheur.

K comme Kif et Kif-kif, à bonne distance des Keufs et du triple K.

Il ne faut que trois poèmes à Nawel Ben Kraïem pour dire qui elle est et ce qu’elle ne sera jamais, ce qu’elle aime et ce qu’elle refuse.

Trois poèmes, puis tout un recueil à la sincérité confondante pour donner à lire l’itinéraire intime d’une jeune femme à la voix tendre et puissante. Rébellion adolescente et fragilités – « j’ai perdu mes carnets, j’ai perdu mon cadenas, j’ai peur pour mes secrets », dit-elle – cèdent la place à la femme libre qui prend la mesure de ses identités plurielles et des fractures du monde dans lequel nous vivons.

Les lettres dansent sur la page. Les mots claquent dans le vent qui les emporte. Et ce premier recueil pulse et swingue, dopé à la vitamine P : celle de la poésie et du hip-hop qui ancrent le rêve dans la vraie vie.

J’abrite un secret

Éditions Bruno Doucey, 2021

Animée par Gilles Cheval



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T15:00:00+01:00

2023-03-11T16:30:00+01:00