Maine-et-Loire Rencontre avec Antoine Philias Librairie Le Passage culturel Cholet, 15 novembre 2023, Cholet. Rencontre avec Antoine Philias Mercredi 15 novembre, 19h00 Librairie Le Passage culturel Entrée libre Modération : Guénaël Boutouillet.

Autour du roman Plexiglas (éditions Asphalte, 2023).

Au rythme des moments-clefs d’une galerie commerciale – Nouvel An, Saint-Valentin, Pâques, été, rentrée scolaire, Noël –, Plexiglas capture le quotidien de ceux qui font tourner les boutiques de cette ville dans la ville, ce quasi huis clos situé en bord de route. L’auteur jeunesse et adulte Antoine Philias évoquera ce premier roman dont Cholet est le centre, voire un des personnages principaux.

