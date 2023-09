Rencontre avec Adèle Fugère Librairie Le Livre dans la théière Rocheservière, 16 novembre 2023, Rocheservière.

Rencontre avec Adèle Fugère Jeudi 16 novembre, 20h00 Librairie Le Livre dans la théière Entrée libre

Modération : Christel Rafstedt, libraire.

Autour de J’ai 8 ans et je m’appelle Jean Rochefort (éd. Buchet Chastel, 2023)

Adèle Fugère, autrice yonnaise, présentera son étonnant premier roman, fantasque et tendre. Et ce sera “sensas”, pour citer son personnage et son fameux inspirateur moustachu.

Contact : 02 51 06 48 35 lelivredanslatheiere@orange.fr

Librairie Le Livre dans la théière 6 Pl. de la Mairie, 85620 Rocheservière Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « mailto:lelivredanslatheiere@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

livre lecture