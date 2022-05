Sociologie de la télévision, rencontre et dédicace d’Erik Neveu Librairie Le Failler Catégorie d’évènement: Creuse

Sociologie de la télévision, rencontre et dédicace d’Erik Neveu Librairie Le Failler, 11 octobre 2017 18:00, . Mercredi 11 octobre 2017, 18h00 Sur place entrée libre Erik Neveu est professeur de science politique à Rennes et vient de publier Sociologie de la télévision. Une rencontre est prévue à la librairie le Failler, en partenariat avec le Club de la presse. À l’heure où l’on prophétise la “fin de la télévision”, où les jeunes générations se détournent du vieux poste pour de plus petits écrans, pourquoi proposer une sociologie de la télévision? Parce que la télé ne se contente pas de résister : elle mobilise encore en moyenne près de quatre heures d’attention par jour en France et le flux des programmes télévisés envahit tous les écrans. Il s’agit dans Sociologie de la télévision d’étudier ce vieil objet et ses nouveaux usages dans une perspective sociologique : c’est-à-dire attentive aux acteurs (qui produit les programmes ?), au flux des émissions (ce flux est-il immuable, a-t-il un sens ?), aux pratiques des publics (que font réellement les téléspectateurs ?), aux divers effets des programmes et à leurs conditions d’efficacité (la télévision fait-elle toujours et partout l’élection ?). Librairie Le Failler 14 rue Saint Georges, Rennes 23230 Creuse mercredi 11 octobre 2017 – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégorie d’évènement: Creuse Autres Lieu Librairie Le Failler Adresse 14 rue Saint Georges, Rennes lieuville Librairie Le Failler Departement Creuse

Librairie Le Failler Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Sociologie de la télévision, rencontre et dédicace d’Erik Neveu Librairie Le Failler 2017-10-11 was last modified: by Sociologie de la télévision, rencontre et dédicace d’Erik Neveu Librairie Le Failler Librairie Le Failler 11 octobre 2017 18:00 librairie le failler

Creuse