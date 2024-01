Jeunesse Marion Duval & Séraphine Menu Librairie Le Divan Paris, samedi 10 février 2024.

Youri vit en Sibérie, au bord du lac Baïkal. Entremêlant fiction et documentaire, l’album brosse le quotidien du petit garçon et évoque les animaux et végétaux qui peuplent ces terres blanches. Un texte puissant et évocateur de Séraphine Menu, porté par les images lumineuses et sublimes de Marion Duval.

Séraphine Menu est autrice pour la jeunesse. Elle a imaginé « Chasseur de glace » lors d’un voyage en transsibérien.

Marion Duval est autrice et illustratrice. Elle a récemment illustré une série tout-carton remarquée au Seuil Jeunesse « Le Feu », « Le Ciel », « La Terre », « L’Eau. »

Venez découvrir “Chasseur de glace” publié aux Éditions La Partie.

Librairie Le Divan 203, rue de la Convention,PARIS Paris 75015