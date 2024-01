Histoire Iegor Gran Librairie Le Divan Paris, vendredi 9 février 2024.

Histoire Iegor Gran Un récit essentiel sur la politique de Vladimir Poutine et les enjeux actuels.



Au cours de ses recherches, Iegor Gran découvre un document inespéré Le Recrutement des agents. Un livre ru … Vendredi 9 février, 19h00 Librairie Le Divan

Au cours de ses recherches, Iegor Gran découvre un document inespéré Le Recrutement des agents. Un livre russe daté de 1969, numéroté, imprimé à cent exemplaires. Sa fonction ? Enseigner aux jeunes recrues du KGB l’art subtil du recrutement des agents de renseignement étrangers. Iegor Gran nous apporte les éléments de contexte nécessaires dans la lecture de ce manuel qu’il a traduit.

Iegor Gran est le fils de l’écrivain dissident soviétique Andreï Siniavski. Il a écrit plus de vingt romans et essais, dont les très remarqués Z comme zombie (P.O.L., 2022) et Les Services Compétents (P.O.L., 2020).

Photographie © Virginie Perocheau

Venez découvrir “L’Entretien d’embauche au KGB” publié aux Éditions Bayard.

