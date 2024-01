Littérature Christophe Ono-Dit-Biot Librairie Le Divan Paris, mardi 6 février 2024.

Littérature Christophe Ono-Dit-Biot Le récit haletant de Christophe Ono-dit-Biot enfin en poche !



Ode lumineuse à la transmission d’un père à sa fille, bouleversant portrait de femme, ce roman est une invitation à embrass … Mardi 6 février, 19h00 Librairie Le Divan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T19:00:00+01:00 – 2024-02-06T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-06T19:00:00+01:00 – 2024-02-06T23:59:00+01:00

Le récit haletant de Christophe Ono-dit-Biot enfin en poche !

Ode lumineuse à la transmission d’un père à sa fille, bouleversant portrait de femme, ce roman est une invitation à embrasser l’amour et les livres, la nature et la beauté. Sacha et Mina décident de fuir la France avec leur fille Irène. Ils laissent derrière eux un pays qui a plongé dans le nationalisme, l’ignorance et l’intolérance, dirigé par un nouveau gouvernement.

Christophe Ono-dit- Biot est journaliste et écrivain. Trouver refuge est son septième roman.

En partenariat avec le site communautaire de lecteurs Babelio.

Venez découvrir “Trouver refuge” publié aux Éditions Folio.

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Le Divan 203, rue de la Convention,PARIS Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-litterature-christophe-ono-dit-biot-801642483247 »}]