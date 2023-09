Rencontre avec Éric Pessan Librairie Le Bruit des mots La Flèche Catégories d’Évènement: La Flèche

Sarthe Rencontre avec Éric Pessan Librairie Le Bruit des mots La Flèche, 29 novembre 2023, La Flèche. Rencontre avec Éric Pessan Mercredi 29 novembre, 18h00 Librairie Le Bruit des mots Entrée libre Modération : Fabienne Boidot-Forget, libraire.

Éric Pessan, auteur prolifique, publie, en cette fin 2023, Jusque dans la terre, un roman adulte aux éditions Les Forges de Vulcain et Le soleil est nouveau chaque jour, un roman ado à L’École des loisirs). Longtemps basé dans le vignoble nantais, il “fêtera” son arrivée en Sarthe par cette rencontre dans une des librairies les plus dynamiques du territoire.

