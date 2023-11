Vernissage de l’exposition « Lou Pastre, les chemins de la transhumance » du photographe Emmanuel Breteau au Bleuet Librairie Le Bleuet Banon, 2 décembre 2023, Banon.

Banon,Alpes-de-Haute-Provence

Au Bleuet, Emmanuel Breteau expose des photographies en noir et blanc : « Lou Pastre, les chemins de la transhumance », en échos à son livre éponyme de 112 photographies avec des textes de Pierre Magnan et de Jean-Claude Duclos paru en 2022..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

Librairie Le Bleuet place Saint Just

Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



At Le Bleuet, Emmanuel Breteau exhibits black and white photographs: « Lou Pastre, les chemins de la transhumance », echoing his eponymous book of 112 photographs with texts by Pierre Magnan and Jean-Claude Duclos published in 2022.

En Le Bleuet, Emmanuel Breteau expone fotografías en blanco y negro: « Lou Pastre, les chemins de la transhumance », eco de su libro homónimo de 112 fotografías con textos de Pierre Magnan y Jean-Claude Duclos publicado en 2022.

In Le Bleuet stellt Emmanuel Breteau Schwarz-Weiß-Fotografien aus: « Lou Pastre, les chemins de la transhumance », als Echo auf sein gleichnamiges Buch mit 112 Fotografien und Texten von Pierre Magnan und Jean-Claude Duclos, das im Jahr 2022 erschienen ist.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon