Exposition « En mémoire de Michel Butor » de Youl au Bleuet Librairie Le Bleuet Banon, 1 novembre 2023, Banon.

Banon,Alpes-de-Haute-Provence

Lors de l’exposition au Bleuet, de nombreux livres réalisés avec Michel Butor seront présentés ; la plupart manuscrits à quelques exemplaires. Cette collaboration amicale prendra forme avec des papiers recyclés, à base de tissus, de végétaux….

2023-11-01 10:00:00 fin : 2023-11-28 19:00:00. .

Librairie Le Bleuet place Saint Just

Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the exhibition at Le Bleuet, a number of books by Michel Butor will be presented, most of them handwritten in limited editions. This friendly collaboration will take shape using recycled paper, fabric and plant-based materials…

La exposición en Le Bleuet presentará varios libros de Michel Butor, la mayoría de ellos manuscritos en ediciones limitadas. Esta simpática colaboración tomará forma utilizando papel reciclado, telas y plantas…

Während der Ausstellung in Le Bleuet werden zahlreiche Bücher präsentiert, die mit Michel Butor entstanden sind; die meisten davon handschriftlich in wenigen Exemplaren. Diese freundschaftliche Zusammenarbeit wird mit recyceltem Papier, auf der Grundlage von Stoffen, Pflanzen… Gestalt annehmen.

