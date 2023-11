Rencontre avec Sandrine Cnudde Librairie L’Archa des Carmes Arles, 1 décembre 2023, Arles.

La constellation de la sandale

Après la pandémie, qu’est-ce qui fait société ? Comment trouver sa place entre les campagnes urbaines et la nature réglementée ?

En 2020, Sandrine Cnudde traverse seule l’Occitanie à pied. À l’étape, elle lit des poèmes chez l’habitant. Journal de voyage ramifié de poèmes, interrompu de courts-circuits temporels et sensibles, Sandrine Cnudde nous livre un récit poétique peuplé de personnages, de portraits. On partage avec elle l’immersion dans des décors discrets ou splendides, des nuits à la belle étoile, d’éprouvantes chaleurs, une chute fulgurante, des discussions autour de la vie culturelle des territoires reculés et l’impact de la pandémie. Ce livre est une tentative de représenter la vie des lieux en marge de l’attention médiatique à une période où rencontrer l’autre est difficile, où l’on capte la voix des dolmens et des éoliennes, où l’on cherche ce que masquent les ronces en tricotant le collectif à l’intime. L’énergie et la richesse des variations de la prose au poème guide le lecteur, comme une constellation pour le voyageur égaré, ouvre à une conscience des choses modestes voire invisibles, une conscience d’être au monde.

