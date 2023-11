« Trop Fragile », Rencontre avec Francine Zubeil Librairie L’Archa des Carmes Arles, 19 novembre 2023, Arles.

« Trop Fragile », Rencontre avec Francine Zubeil Dimanche 19 novembre, 11h00 Librairie L’Archa des Carmes

À partir de photos ou d’images, fixation visuelle d’une réalité transcrite, Francine Zubeil choisit de détourner celles-ci et d’aller vers une mise en suspension des pratiques et des formats, alternant livres d’artiste, installations en vitrine et mise en réseaux.

À travers un refus, une résistance à toute évaluation des procédés et des démarches, elle tente d’atteindre la présence de l’inconnu et d’affirmer un langage. Celui du dialogue avec le singulier et l’incalculable de la relation, comme une performance discursive de la proposition poétique.

Livres d’artistes, installation en vitrine, vidéo, photos.

Etienne Imer

​

Mes livres d’artistes de Francine Zubeil font partie de nombreuses collections privées et publiques aux Etats-Unis, (MoMa New York, Houston, Philadephie, en Californie…) ainsi qu’en Belgique, Allemagne, en France (Centre Pompidou, Cabinet du livre d’artistes à Rennes, etc.)

Le livre Panique Générale a reçu le prix Interphil. Une bourse du Fiacre a amené Francine Zubeil en résidence d’artiste à New York, une autre résidence à Moly Sabata fondation Albert Gleizes en 1999, à Almere aux Pays-Bas en 2000, à la Maison Dora Maar en 2010 à Ménerbes…

Francine Zubeil est artiste et éditeur de livres d’artistes (La fabrique sensible Arles).

Elle a organisé la manifestation « Publications d’Artistes » aux Baux-de-Provence de 2012 à 2017.

Librairie L’Archa des Carmes 23, rue des Carmes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 30 81 http://www.archadescarmes.fr/ https://www.facebook.com/ARCHADESCARMES/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T12:00:00+01:00

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T12:00:00+01:00