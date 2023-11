Rencontre avec l’écrivain mexicain Alberto Ruy-Sánchez Librairie L’Archa des Carmes Arles, 16 novembre 2023, Arles.

Personnalité fascinante à l’attraction magnétique, capable très jeune de prédire les malheurs à venir et de composer en rêve certains de ses plus célèbres poèmes, Anna Akhmatova séduisait du seul regard, jusqu’à Modigliani, lors d’un séjour à Paris dans les années 1910. Et certainement Alberto Ruy Sánchez qui lui rend un hommage vibrant, puisant dans les sources documentaires et les ressorts du roman d’espionnage pour composer cet hymne au pouvoir des mots et de la poésie.

Librairie L'Archa des Carmes 23, rue des Carmes, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T19:30:00+01:00

