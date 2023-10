Rencontre avec Marielle Anselmo Librairie L’Archa des Carmes Arles, 3 novembre 2023, Arles.

Marielle Anselmo est enseignante, critique et poétesse.

Elle a grandi en Tunisie, dans une famille d’ascendances italiennes, avant de poursuivre des études de lettres en France. Professeure agrégée de lettres modernes, elle enseigne à l’Inalco (Paris) après avoir enseigné en lycée en banlieue parisienne, à l’Université de Provence et à l’Université de Kyushu, au Japon. Par ses activités critiques, elle a contribué à divers ouvrages collectifs. Ses articles portent sur des auteurs du XXème siècle et sur l’enseignement de la littérature.

En poésie, elle est l’auteur des livres de poèmes Une nuit (Les Arêtes, 2007), Jardins (Tarabuste, 2009) et Vers la mer (Unicité, 2022) ainsi que de plusieurs livres d’artistes avec les peintres Colette Deblé et Pierre Zanzucchi. Ses poèmes ont été traduits en anglais, italien, grec, turc, arabe, vietnamien et japonais. Elle en a donné de nombreuses lectures publiques en France, en Tunisie, en Suisse, au Japon, seule ou accompagnée d’autres artistes.

Librairie L’Archa des Carmes 23, rue des Carmes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 30 81 http://www.archadescarmes.fr/ https://www.facebook.com/ARCHADESCARMES/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T18:30:00+01:00 – 2023-11-03T19:30:00+01:00

