Pier Paolo Pasolini / Costumes, Poèmes d’une performance 1 juillet – 31 août Librairie L’Archa des Carmes

Sur une invitation de L’Archa des Carmes, Olivier Saillard et Gaël Mamine présentent leurs carnets de recherches préparatoires à la performance, « Embodying Pasolini » créée avec Tilda Swinton. Les costumes imaginés par Danilo Donati pour la majorité des films de Pasolini servent de support à la réflexion de cette performance où les tuniques torsadées de Œdipe Roi, les manteaux de feutre de Décameron, les lourds velours de Canterbury ou les robes ordinaires de Salo s’exposent en scène comme les souvenirs en couleurs du passé. Habits sans corps qu’anime Tilda Swinton ou au contraire qui se refusent à elle, les costumes de Donati, entreposés à Rome dans les ateliers Farani n’ont pour la plupart jamais été présentés depuis la date des tournages des films eux même.

Depuis la première séance de travail et d’essayage à Rome en 2020 jusqu’aux représentations à Rome et à Paris, on suit l’itinéraire des costumes à travers les carnets de recherches de O.Saillard et G.Mamine. les images des films se juxtaposent aux photographies de Tilda Swinton questionnant l’isolement des vêtements fantômes. Collages, photographies de poèmes de Pasolini, considérations vestimentaires de l’auteur de Vie Violente, images de Astra Marani où les costumes eux même apparaissent de profil comme les livres d’une bibliothèque sur la tranche sont les sources révélées et exposées parmi l’assemblée des poètes toujours célébrés aux Carmes.

