Les poésies complètes d’Elfriede Jelinek Librairie L’Archa des Carmes Arles, 23 juin 2023, Arles.

Les poésies complètes d’Elfriede Jelinek Vendredi 23 juin, 18h30 Librairie L’Archa des Carmes

Rencontre avec les traductrices et biographes d’Elfriede Jelinek, Magali Jourdan et Mathilde Sobottke, à l’occasion de la publication inédite des poésies complètes de l’auteure dans un bel ouvrage bilingue en allemand et en français. Avec la présence de l’éditeur de Westphalie Verlag, David Jourdan

Librairie L’Archa des Carmes 23, rue des Carmes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 30 81 http://www.archadescarmes.fr/ https://www.facebook.com/ARCHADESCARMES/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T19:30:00+02:00

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T19:30:00+02:00