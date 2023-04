Signature d’Éric Dubois à la librairie L’Antre de pages, Joinville le pont Librairie L’Antre de Pages Joinville-le-Pont Catégories d’Évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Signature d’Éric Dubois à la librairie L’Antre de pages, Joinville le pont Librairie L’Antre de Pages, 29 avril 2023, Joinville-le-Pont. Signature d’Éric Dubois à la librairie L’Antre de pages, Joinville le pont Samedi 29 avril, 15h00 Librairie L’Antre de Pages Entre libre. Signature d’Éric Dubois à la librairie L’Antre de pages, Joinville le pont pour son recueil de nouvelles » Paris est une histoire d’amour » paru aux éditions Unicité en décembre 2022 . Librairie L’Antre de Pages, 27-29 rue de Paris, 94340 Joinville le pont.

01 42 83 77 05 . Page Facebook : https://www.facebook.com/lantredepages Éditions Unicité : http://www.editions-unicite.fr Éric Dubois : http://ericdubois.org

Profil Facebook : https://www.facebook.com/eric.dubois.poesie Librairie L’Antre de Pages 27 rue de Paris 94340 Joinville le pont Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 42 83 77 05 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lantredepages »}, {« link »: « http://www.editions-unicite.fr »}, {« link »: « http://ericdubois.org »}, {« link »: « https://www.facebook.com/eric.dubois.poesie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T19:00:00+02:00

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T19:00:00+02:00 eric dubois roman

Détails Catégories d’Évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Librairie L'Antre de Pages Adresse 27 rue de Paris 94340 Joinville le pont Ville Joinville-le-Pont Departement Val-de-Marne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Librairie L'Antre de Pages Joinville-le-Pont

Librairie L'Antre de Pages Joinville-le-Pont Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joinville-le-pont/

Signature d’Éric Dubois à la librairie L’Antre de pages, Joinville le pont Librairie L’Antre de Pages 2023-04-29 was last modified: by Signature d’Éric Dubois à la librairie L’Antre de pages, Joinville le pont Librairie L’Antre de Pages Librairie L'Antre de Pages 29 avril 2023 Joinville-le-Pont Librairie L'Antre de Pages Joinville-le-Pont

Joinville-le-Pont Val-de-Marne