Battle de poétesses : Barbara Bigot-Frieden et Sibylle Orlandi Librairie La Petite Gare Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Rezé Battle de poétesses : Barbara Bigot-Frieden et Sibylle Orlandi Librairie La Petite Gare Rezé, 9 novembre 2023, Rezé. Battle de poétesses : Barbara Bigot-Frieden et Sibylle Orlandi Jeudi 9 novembre, 18h00 Librairie La Petite Gare Entrée libre Autour des éditions Ex-Maudits.

À l’Ouest les poétesses (ex-Maudits, 2022), recueil collectif de quatre nouvelles venues sur la scène poétique, est la belle entrée en matière de cette jeune maison d’édition. Deux d’entre elles proposeront une joute, vive et ludique, pour fêter une toute nouvelle librairie d’un nouveau genre : engagée et en mouvement, puisque installée dans une gare.

En présence de Stéphane Cottineau, éditeur.

Contact : 02 49 62 85 50 librairie.lapetitegare@gmail.com Librairie La Petite Gare Rue de la Gare, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:librairie.lapetitegare@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

2023-11-09T18:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00 livre lecture Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Rezé Autres Lieu Librairie La Petite Gare Adresse Rue de la Gare, 44400 Rezé Ville Rezé Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Librairie La Petite Gare Rezé latitude longitude 47.192418;-1.549066

Librairie La Petite Gare Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/