Rencontre d’auteur à la librairie la Fourmi Rouge Librairie la Fourmi Rouge Cahors, 26 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Avec Marc Sébire, « Parlons peu, parlons stress »

Relire certain passage de mon livre me relie à mes lecteurs et à l’enchantement de l’acte d’écrire pour partager, transmettre et faire naître dans l’imaginaire de chaque personne, les rêves d’avant-garde aux confins de notre conscience et de tous les possible, d’ouvrir un espace d’où surgissent les idées, clés de nos réalisations et de notre avenir.

Rendez-vous le 26 juillet prochain à la Librairie-Café La fourmi rouge pour présentation de mon livre et pour dialoguer sur le stress et la sérénité..

2023-07-26 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-26 . EUR.

Librairie la Fourmi Rouge

Cahors 46000 Lot Occitanie



With Marc Sébire, « Parlons peu, parlons stress »

Rereading certain passages of my book connects me to my readers and to the enchantment of the act of writing to share, transmit and give birth in the imagination of each person, to avant-garde dreams at the edge of our consciousness and of all the possible, to open a space from which ideas arise, keys to our achievements and our future.

See you on July 26 at Librairie-Café La fourmi rouge for a presentation of my book and to discuss stress and serenity.

Con Marc Sébire, « Parlons peu, parlons stress »

Releer ciertos pasajes de mi libro me conecta con mis lectores y con el encanto del acto de escribir para compartir, transmitir y dar vida en la imaginación de cada uno, a los sueños vanguardistas al borde de nuestra conciencia y de todo lo posible, para abrir un espacio del que surgen las ideas, las claves de nuestros logros y de nuestro futuro.

Nos vemos el 26 de julio en la Librairie-Café La fourmi rouge para la presentación de mi libro y una charla sobre el estrés y la serenidad.

Mit Marc Sébire, « Parlons peu, parlons stress »

Eine bestimmte Passage aus meinem Buch erneut zu lesen, verbindet mich mit meinen Lesern und dem Zauber des Schreibens, um zu teilen, weiterzugeben und in der Vorstellungswelt jedes Einzelnen die Träume der Avantgarde an den Rändern unseres Bewusstseins und aller Möglichkeiten entstehen zu lassen, einen Raum zu öffnen, aus dem die Ideen, die Schlüssel zu unseren Errungenschaften und unserer Zukunft, hervorgehen.

Wir treffen uns am 26. Juli im Librairie-Café La fourmi rouge, um mein Buch vorzustellen und einen Dialog über Stress und Gelassenheit zu führen.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Cahors – Vallée du Lot