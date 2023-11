Rencontre & dédicace avec Ixchel Delaporte Librairie La Colline aux livres Bergerac, 10 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Pendant huit mois, l’autrice Ixchel Delaporte (les raisins de la misère, les enfants martyrs de Riaumont, etc…) s’est intégrée à la ville de Cadillac en Gironde. Petite ville qui a la particularité d’héberger un des plus grands hôpitaux psychiatriques de France. Et cela depuis 400 ans. Quel impact pour les patients, pour la ville ? Quelle gestion de la maladie psychiatrique en France ?.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Librairie La Colline aux livres Place Louis de la Bardonnie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For eight months, author Ixchel Delaporte (Les raisins de la misère, Les enfants martyrs de Riaumont, etc.) became part of the town of Cadillac in Gironde. A small town with the distinction of being home to one of France’s largest psychiatric hospitals. And has been for 400 years. What’s the impact on patients and the town? How is psychiatric illness managed in France?

Durante ocho meses, la escritora Ixchel Delaporte (Les raisins de la misère, Les enfants martyrs de Riaumont, etc.) se instaló en la ciudad de Cadillac, en Gironda. Esta pequeña ciudad se distingue por albergar uno de los mayores hospitales psiquiátricos de Francia. Y lo ha sido durante 400 años. ¿Qué repercusiones tendrá en los pacientes y en la ciudad? ¿Cómo se gestionan las enfermedades psiquiátricas en Francia?

Acht Monate lang hat sich die Autorin Ixchel Delaporte (Les raisins de la misère, Les enfants martyrs de Riaumont, etc.) in die Stadt Cadillac in der Gironde integriert. Eine Kleinstadt, die die Besonderheit hat, dass sie eine der größten psychiatrischen Kliniken Frankreichs beherbergt. Und das seit 400 Jahren. Welche Auswirkungen hat das für die Patienten, welche für die Stadt? Wie wird mit psychiatrischen Erkrankungen in Frankreich umgegangen?

Mise à jour le 2023-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides