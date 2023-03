Fête de la librairie indépendante Librairie la Cité du Vent Saint-Flour Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour Saint-Flour Catégories d’Évènement: Cantal

Saint-Flour

Fête de la librairie indépendante Librairie la Cité du Vent, 15 avril 2023, Saint-Flour Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour Saint-Flour. Fête de la librairie indépendante 9 Rue Marchande Librairie la Cité du Vent Saint-Flour Cantal Librairie la Cité du Vent 9 Rue Marchande

2023-04-15 15:30:00 15:30:00 – 2023-04-15

Librairie la Cité du Vent 9 Rue Marchande

Saint-Flour

Cantal Saint-Flour Cantal . La Fête de la librairie, organisée par les libraires indépendants de France, de Belgique, du Luxembourg et de Suisse francophone, met à l’honneur le livre. librairielaciteduvent@gmail.com +33 4 71 20 96 58 https://librairielaciteduvent.wordpress.com/ Librairie la Cité du Vent 9 Rue Marchande Saint-Flour

dernière mise à jour : 2023-03-22 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

Détails Catégories d’Évènement: Cantal, Saint-Flour Autres Lieu Saint-Flour Adresse Saint-Flour Cantal Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour Librairie la Cité du Vent 9 Rue Marchande Ville Saint-Flour Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour Saint-Flour Departement Cantal Tarif Lieu Ville Librairie la Cité du Vent 9 Rue Marchande Saint-Flour

Saint-Flour Saint-Flour Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour Saint-Flour Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-flour office de tourisme des pays de saint-flour saint-flour/

Fête de la librairie indépendante Librairie la Cité du Vent 2023-04-15 was last modified: by Fête de la librairie indépendante Librairie la Cité du Vent Saint-Flour 15 avril 2023 9 Rue Marchande Librairie la Cité du Vent Saint-Flour Cantal Cantal Librairie la Cité du Vent Saint-Flour Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour Saint-Flour

Saint-Flour Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour Saint-Flour Cantal