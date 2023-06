Rencontre avec Alicia Jaraba Librairie Krazy Kat Bordeaux, 15 juin 2023, Bordeaux.

Rencontre avec Alicia Jaraba Jeudi 15 juin, 18h30 Librairie Krazy Kat Entrée libre

Rendez-vous à la librairie Krazy Kat pour une rencontre (en visioconférence) avec l’autrice Alicia Jaraba autour de son ouvrage Celle qui parle, sélectionné pour le Prix des lecteurs Gribouillis 2023 !

Celle qui parle / Alicia Jaraba Abellan, éditions Bamboo, 2022

Mexique, XVIe siècle. Issue d’une noble famille indienne, la Malinche est offerte aux Espagnols. Elle devient interprète, guide et informatrice au service de Cortès grâce à ses connaissances des langues nahuatl et maya. Si elle sert les intérêts des conquérants, ces derniers la méprisent et son peuple la déteste. L’album la montre comme une jeune femme inexpérimentée, dépassée par les événements.

Les Bibliothèques de Bordeaux organisent un prix des lecteurs de bandes dessinées en partenariat avec le festival Gribouillis.

Les participants sont invités à voter pour leur titre préféré (un seul choix possible) dans une sélection de 5 albums publiés l’année précédente et établie par un jury de lecteurs assidus et passionnés. La sélection est présentée à l’occasion de cafés BD animés par les bibliothécaires.

Le vote est ouvert de mars à fin août et peut se faire sur place, dans les bibliothèques participantes, ou en ligne.

Le résultat sera dévoilé pendant le festival Gribouillis, du 14 au 17 septembre 2023.

Librairie Krazy Kat 10 Rue de la Merci, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

