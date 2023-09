Rencontre avec Lili La Baleine et les éditions Maison Eliza Librairie Jeux Bouquine Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Rencontre avec Lili La Baleine et les éditions Maison Eliza Librairie Jeux Bouquine Laval, 18 novembre 2023, Laval. Rencontre avec Lili La Baleine et les éditions Maison Eliza Samedi 18 novembre, 15h00 Librairie Jeux Bouquine Entrée libre Autour de Soirs de fête (2023, textes de Anne Loyer).

Dans Soirs de fête, une voisine âgée voit la vie reprendre et ses souvenirs remonter à l’arrivée d’une nouvelle famille sur son palier. Une histoire tendre sur l’enfance, les souvenirs, et la cohabitation sereine.

Contact : 02 43 53 83 24 jeuxbouquine@orange.fr
Librairie Jeux Bouquine
10 Rue du Val de Mayenne, 53000 Laval

