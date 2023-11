A la rencontre de la peur – atelier bibliocréatif Librairie Jaune Citron Orléans, 2 novembre 2023, Orléans.

A la rencontre de la peur – atelier bibliocréatif Jeudi 2 novembre, 14h30 Librairie Jaune Citron ️participation de 15€ : comprend l’accueil, l’atelier et le matériel fourni.

A la rencontre de la peur

un atelier bibliocréatif pour les enfants

Au programme :

Lecture par votre animatrice (préférée !)

Echange et partage sur la thématique de la peur accompagnée de ma boîte à outils ️

Activités créatives ✏

rencontrer et reconnaître les peurs. Les écouter, les exprimer et trouver en soi les ressources pour les apprivoiser et oser. Un vrai travail de détective privé

✨Pour aller à la rencontre de la peur, vous pouvez enfiler votre plus belle armure, vous draper de votre cape magique, préparer une potion ou apprendre quelques formules secrètes. Certains préfèrent parfois même rester invisibles ou attendre que le nuage passe…

De mon côté, j’ai choisi le pouvoir des histoires pour proposer aux enfants une traversée de la peur, un sentier balisé d’albums, pour leur ouvrir une bulle d’expression : des mots pour dire, un échange de recettes contre la peur et un petit coup de baguette magique pour un moment de partage ludique !

Les peurs n’ont qu’à bien se tenir !

Interdit aux monstres

Je vous attends !

️Places limitées, réservations/informations : 02 38 68 18 91 ou contact@librairiejaunecitron.com – https://librairiejaunecitron.com/programme-animations/

Librairie Jaune Citron 9 rue des Carmes, 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T14:30:00+01:00 – 2023-11-02T16:00:00+01:00

