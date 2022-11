Librairie itinérante – La Librairante à Arçais Arçais Arçais Catégories d’évènement: Arçais

Deux-Svres

Librairie itinérante – La Librairante à Arçais Arçais, 26 novembre 2022, Arçais. Librairie itinérante – La Librairante à Arçais

20 Rue du Marais Bar à teurtous Arçais Deux-Svres Bar à teurtous 20 Rue du Marais

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 13:00:00

Bar à teurtous 20 Rue du Marais

Arçais

Deux-Svres Arçais Présence de « La librairante » librairie itinérante à Arçais. Présence de « La librairante » librairie itinérante à Arçais. +33 6 65 45 97 34 Pexels

Bar à teurtous 20 Rue du Marais Arçais

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Arçais, Deux-Svres Autres Lieu Arçais Adresse Arçais Deux-Svres OT Niort Bar à teurtous 20 Rue du Marais Ville Arçais lieuville Bar à teurtous 20 Rue du Marais Arçais Departement Deux-Svres

Arçais Arçais Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcais/

Librairie itinérante – La Librairante à Arçais Arçais 2022-11-26 was last modified: by Librairie itinérante – La Librairante à Arçais Arçais Arçais 26 novembre 2022 20 Rue du Marais Bar à teurtous Arçais Deux-Svres OT Niort Arçais Deux-Svres

Arçais Deux-Svres