De la terre à l’assiette Jeudi 19 octobre, 19h00 Librairie indépendante et généraliste Les mots du zèbre Entrée libre et gratuite.

L’auteur interroge une expérience locale, celle d’Antoine Chépy et Bianca Muller, créateurs et gérants de l’auberge associative Arotzenia à Urrugne au Pays Basque.

Au travers de ce restaurant, ils expérimentent un lieu populaire et alternatif, où les aliments sont issus de l’agriculture paysanne produits et transformés localement.

Les problématiques nationales sont de fait posées : autonomie alimentaire, circuits courts, agriculture paysanne… L’autonomie alimentaire des cent plus grandes aires urbaines en France est de 2%. Ce que nous pensons comme un acquis, la sécurité alimentaire, est bien plus fragile qu’il n’y paraît, à la merci des aléas climatiques, d’une guerre, d’une pandémie…

Quel modèle alimentaire favoriser pour éviter les pénuries alimentaires ?

Ce livre est accessible à tous, ce livre est incarné, on vibre auprès des restaurateurs et de leurs producteurs, avec leurs joies et leurs galères. Ce livre est nécessaire. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces

