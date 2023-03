Rencontre avec Erik L’Homme Librairie Hisler Metz Catégories d’Évènement: Metz

Rencontre avec Erik L’Homme Librairie Hisler, 18 mars 2023, Metz. Rencontre avec Erik L’Homme Samedi 18 mars, 14h00 Librairie Hisler Entrée Libre et sans inscription Erik L’Homme sera en librairie afin de présenter Les murmures du ciel qui parait aux éditions Héloise d’Ormesson. « L’histoire retient que Jeanne est morte sur le bûcher en mai 1431. Dans la réalité, une autre femme est décédée tandis que Jeanne est libre mais tenue au secret. Lorsque le décès de son protecteur la libère de sa promesse, elle se donne pour mission de libérer le duc d’Orléans des Anglais, contre l’avis du roi. » Une rencontre aura lieu à 14h. Librairie Hisler 1 rue ambroise thomas 57000 metz Metz 57000 Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

