Séance dédicace : Le Dr Olivier Vuagniaux présente « Le corps conscient » Librairie Gros Calin, 23 mars 2023, Paris.

Séance dédicace : Le Dr Olivier Vuagniaux présente « Le corps conscient » Jeudi 23 mars, 14h00 Librairie Gros Calin Gratuit sur inscription

Le docteur Olivier Vuagniaux spécialiste reconnu en neuropsychologie et développement personnel a dévoilé récemment « Le corps conscient » en deux tomes, qui nous propose une approche étonnante de la compréhension de nos fonctionnements psychologiques. Ces livres explorent comment nous pouvons faire en sorte que notre corps soit conscient et conscient de lui-même. Le docteur Olivier Vuagniaux présentera ses ouvrages à la librairie Gros Câlin (72 rue de Miromesnil, 75008 Paris) le jeudi 23 mars de 14h à 17h.

S’inscrire à la séance de dédicace : https://olivier-vuagniaux.com/index.php/dedicace/

Le corps conscient dévoile une méthode innovante et révolutionnaire qui permet aux lecteurs de réaliser leurs vrais potentiels. Ce livre leur permettra de reconnaître et d’exploiter leurs talents et leurs capacités, et les encouragera à prendre des décisions plus conscientes et plus éclairées. Avec des informations concrètes et une écriture méticuleuse, le livre offre aux lecteurs une perspective unique sur leur vie et leur propre bien-être.

Le docteur Olivier Vuagniaux est un auteur prolifique et un psychologue clinique reconnu pour son action dans le domaine de la neuropsychologie. Il propose une méthode unique à ses lecteurs qui puise à la fois dans la psychologie cognitive et la science des neurosciences.

Deux essais pour les intéressés par le développement personnel, l’amélioration de leur bien-être et de leur santé mentale. Un message révolutionnaire et efficace !

En savoir plus : https://olivier-vuagniaux.com/ ou https://lecorpsconscient.ch/

Biographie de l’auteur/docteur : https://olivier-vuagniaux.com/index.php/lauteur/

Espace presse : https://olivier-vuagniaux.com/index.php/espace-presse/

Librairie Gros Calin 72 rue de Miromesnil, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://olivier-vuagniaux.com/index.php/dedicace/ »}] [{« link »: « https://olivier-vuagniaux.com/index.php/dedicace/ »}, {« link »: « https://olivier-vuagniaux.com/ »}, {« link »: « https://lecorpsconscient.ch/ »}, {« link »: « https://olivier-vuagniaux.com/index.php/lauteur/ »}, {« link »: « https://olivier-vuagniaux.com/index.php/espace-presse/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T14:00:00+01:00 – 2023-03-23T17:00:00+01:00

2023-03-23T14:00:00+01:00 – 2023-03-23T17:00:00+01:00