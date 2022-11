Dédicace : Marc Desaubliaux dévoile « Marceline ou le monde des autres » Librairie Gros Calin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marc Desaubliaux, l’auteur engagé, présentera son dernier roman vérité « Marceline ou le monde des autres » le vendredi 25 novembre à la librairie Gros Calin. Librairie Gros Calin 72 rue de Miromesnil, 75008 Paris Quartier de la Madeleine Paris 75008 Île-de-France [{« link »: « https://www.marc-desaubliaux.fr/?page_id=3472 »}, {« link »: « http://www.marc-desaubliaux.fr »}] Marc Desaubliaux, l’auteur engagé, présentera son dernier roman vérité « Marceline ou le monde des autres » à paraître le 26 novembre prochain. Ce roman est amené à devenir le véritable symbole d’un système économique accaparé par une minorité ultra-privilégiée. L’auteur Parisien, fervent militant du droit à la vérité, qui n’hésite jamais à écrire tout haut ce que les autres pensent tout bas, nous invite à découvrir son prochain roman « Marceline ou le monde des autres », qui dépeint avec une vérité peu commune et acérée, l’ainée d’une famille pauvre, Marceline, prête à tout pour intégrer ce monde des « Riches ». Mais bien souvent, derrière les rêves, les coulisses malfaisantes de la vérité… Vendredi 25 novembre 2022 à la librairie Gros Câlin de 18h à 20h (72 Rue de Miromesnil, 75008 Paris) avec cocktail et apéritif offerts. Lien d’inscription (nb de places limités) : Inscription avant-première – https://www.marc-desaubliaux.fr/?page_id=3472 4ème de couverture :

2018. A Rougemont, une petite ville située à une soixantaine de kilomètres au nord de Paris, le temps semble s’être arrêté au milieu du XIXème siècle :Il reste habité pour l’essentiel par les familles les plus anciennes de la cité ; l’entre soi y règne en maître, on refuse de s’ouvrir aux nouveaux arrivants. La famille Frémy, installée à Rougement au XVIIème siècle… La famille Chérisy, elle, habite dans une des deux petites cités construites à la fin des années 60 en périphérie de la ville. Deux filles dont Marceline, l’aînée, qui rêve d’intégrer le monde de la vieille ville. Elle est prête à tout pour y arriver et ne reculera devant rien. Réussira-t-elle ? Un roman sur le choc de deux mondes qui vivent côte à côte mais ne se rencontrent pas.

Marc Desaubliaux est né en 1953. Marceline ou le monde des autres est son dixième livre.

Marceline ou le monde des autres, les éditions des auteurs des livres, 16€ (broché), ISBN : 978-2-492375-13-2, 323 pages. Ressources :

-Site de l’auteur : www.marc-desaubliaux.fr

-Facebook de l’auteur : Marc Desaubliaux | Facebook

