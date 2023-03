Dédicace de Nicolas Puzenat à Gens de la Lune Librairie Gens de la Lune Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Dédicace de Nicolas Puzenat à Gens de la Lune Librairie Gens de la Lune, 29 mars 2023, Nevers. Dédicace de Nicolas Puzenat à Gens de la Lune Mercredi 29 mars, 16h00 Librairie Gens de la Lune Entrée libre Rendez-vous à la librairie Gens de la Lune pour rencontrer Nicolas Puzenat à l’occasion de la sortie du deuxième tome de sa BD Mégafauna publié chez Sarbacane : Le Livre des délices et des infortunes (Mars 2023). Nicolas Puzenat est né à Nevers. Il a fait des études de Lettres, puis il a enseigné en France, en Belgique et en Amérique Latine. Après Espèces invasives, puis MégaFauna (élue BD RTL du mois et “Talent Cultura” en 2021 ; sélectionnée au Festival d’Angoulême 2022), MégaFauna 2 – Le Livre des délices et des infortunes – est sa troisième collaboration avec Sarbacane. Librairie Gens de la Lune 17 rue du pont cizeau, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « gensdelalune.nevers@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

