LSAA-éditions : rencontre/lecture à la libraire Eurêka Street Mercredi 14 février 2024, 18h00 Librairie Eurêka Street entrée libre Pour fêter les 20 ans d'existence de l'association, LSAA vous convie à une soirée de lectures croisées et de découvertes de nos dernières parutions : Présentation des livres édités par LSAA-éditions

Découverte des nouvelles parutions 2024

Rencontre des auteurs-trice

Lectures partagées ou en solo, parfois en musique Parutions 2024 : « Le chien qui a vu le lion» – Mamadou Samake, Marie-Odile Laîné, HubbubHum / D’Abidjan à Caen, journal de Mamadou, migrant.

« La nuit des étoiles filoutes » – Spleen l’ancien / L’itinéraire sans garde-fou d’un homme hors de l’ordinaire.

« Tartines et déconfiture » – Yo du Milieu, Marion Motte, Virginie Meignié / Paroles d'anciens entre deux confinements. Librairie Eurêka Street 126 Bd Maréchal Leclerc, 14000 Caen

