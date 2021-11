Mutzig Médiathèque de Mutzig Bas-Rhin, Mutzig Librairie éphémère Médiathèque de Mutzig Mutzig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

En partenariat avec la librairie « L’Attrape-plume » de Dorlisheim, la médiathèque propose une vente de livres où la science-fiction, la fantasy et le fantastique seront mis à l’honneur. Le roman de l’auteur invité, Pierre Weber, sera également disponible.

L’accès à l’événement se fera selon les règles sanitaires en vigueur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Mutzig Autres Lieu Médiathèque de Mutzig Adresse 39 rue du Château 67190 Mutzig Ville Mutzig lieuville Médiathèque de Mutzig Mutzig