Librairie éphémère « Livres in Room »

Librairie éphémère « Livres in Room », 6 juillet 2022, . Librairie éphémère « Livres in Room »

2022-07-06 – 2022-08-31 La librairie prend ses quartiers d’été et ouvre une boutique éphémère pour mettre en avant le travail de deux éditeurs : les éditions Zulma qui fêtent leurs 30 ans et Les Fourmis Rouges, éditeur jeunesse épatant. Au fil de l’été, des rencontres, lectures, ateliers et une exposition… Ouvert du mardi au samedi et le mercredi soir librairie nocturne. La librairie prend ses quartiers d’été et ouvre une boutique éphémère pour mettre en avant le travail de deux éditeurs : les éditions Zulma qui fêtent leurs 30 ans et Les Fourmis Rouges, éditeur jeunesse épatant. Au fil de l’été, des rencontres, lectures, ateliers et une exposition… Ouvert du mardi au samedi et le mercredi soir librairie nocturne. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville