Librairie éphémère : littérature de montagne Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loudenvielle

Librairie éphémère : littérature de montagne Loudenvielle, 26 avril 2022, Loudenvielle. Librairie éphémère : littérature de montagne LOUDENVIELLE Arixo Loudenvielle

2022-04-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-26 23:00:00 23:00:00 LOUDENVIELLE Arixo

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Alain, libraire du “Vagabond Immobile” à Arreau, vous présentera sa sélection variée de plusieurs centaines d’ouvrages sur la littérature de montagne. Conseils, échanges et débats seront de la partie avec ce personnage haut en couleur. +33 5 62 99 95 35 LOUDENVIELLE Arixo Loudenvielle

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Autres Lieu Loudenvielle Adresse LOUDENVIELLE Arixo Ville Loudenvielle lieuville LOUDENVIELLE Arixo Loudenvielle Departement Hautes-Pyrénées

Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudenvielle/

Librairie éphémère : littérature de montagne Loudenvielle 2022-04-26 was last modified: by Librairie éphémère : littérature de montagne Loudenvielle Loudenvielle 26 avril 2022 Hautes-Pyrénées Loudenvielle

Loudenvielle Hautes-Pyrénées