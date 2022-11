LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE À ASSAS Assas Assas Catégories d’évènement: Assas

Hérault Assas L’association « Livres au Trésor » vous attend les vendredi 25 et samedi 26 novembre, de 9h30 à 19h à la salle des Crouzets.

Vous pourrez y découvrir des livres neufs pour adultes et enfants, une exposition de peinture, rencontrer des auteurs.

Le vendredi 25 novembre à 19h, le Conseil municipal remettra un cadeau aux élèves assadins qui sont rentrés au collège en septembre 2022. Librairie éphémère livresautresor34@gmail.com Mairie assas

