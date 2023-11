La librairie en traits libres fête ses 1 an ! Librairie « En traits libres » Montpellier, 9 décembre 2023, Montpellier.

Pour le premier anniversaire de la librairie, nous vous convions à une journée riche en événements : un vernissage d’exposition, des ateliers, des rencontres, un concert et un diapomix ! Tout le programme :

Exposition « Les boules » Antoine Bréda

« Les boules » est une bande dessinée d’Antoine Bréda publiée en 2023 par les éditions 6 Pieds sous terre :

Nous avons quasi tous un ami qui nous a dit un jour « Ça fait des années que j’écris un scénario pour le cinéma ». Et si, après sa mort, c’était tout ce qu’il nous restait de lui, un scénario mal écrit ? Après le décès d’Henri, leur ami d’enfance, Anne et Fred découvrent le scénario dont il parlait tant. Une histoire mal écrite, frôlant la série Z et flirtant avec du porno ringard. Les deux protagonistes décident malgré tout, en mémoire de leur ami défunt, de tourner le nanar. Ce sera « Les aventures d’Adrix le Destructeur, l’empereur des 9 Galaxies. » Élise, la compagne de Fred, a du mal à accepter que son cher et tendre devienne le héros de ce film digne des plus mauvais films de sexploitation italiens des années 60. Il n’est pas facile de laisser sa moitié tourner dans un film de SF porno… même par amour. Entre tournage catastrophique, problème de financement, désaccords artistiques, tensions amoureuses… À quoi pourra bien ressembler le film à la fin ? Au-delà de l’aventure artistique, moment inattendu pour sortir de leur routine habituelle, c’est bien un travail de deuil qui s’amorce en toile de fond des préparatifs. Henri, l’ami un peu excentrique qui nouait leur petit groupe autour du cinéma B, devient à la fois trop présent et cruellement absent, pendant que s’enchaînent les galères d’un tournage fauché.

Antoine Bréda est né en 1994. Pendant son enfance, il se rend compte que la communication orale n’est pas pour lui et se met très vite à dessiner pour se faire comprendre. C’est dans cette logique qu’il suit les cours du soir en bande dessinée chez Philippe Foerster, puis le cursus de bande dessinée à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai chez Antonio Cossu. Il publie son travail de fin d’étude : Un enfant comme ça aux éditions La Boîte à Bulles en 2019, un livre qui traite de l’adaptation sociale d’un enfant différent devenu adulte. Puis il se lance dans une longue fresque absurde sur le consumérisme aux éditions Kaput. Il participe entre temps à divers fanzines, affiches, travail de coloriste…

Ateliers

Nous proposerons aux participant.e.s de customiser leur propre décoration de Noël encadré.e.s par les artistes de l’atelier En traits libres, qui proposeront plusieurs techniques.

Les éditions Microgram proposeront un atelier livre : les participants exploreront la création graphique à l’aide de collage, dessin et texte. Ensuite, grâce à l’apprentissage d’une technique de reliure traditionnelle et manuelle, ils repartiront à la fin de l’atelier avec leur propre petit livre fait main et entièrement personnalisé !

Rencontres

️ Le statut d’artiste aujourd’hui, polyvalence ou précarité ? ️

Pourquoi est-ce si difficile pour les artistes, aujourd’hui, de vivre de leur pratique ? Il semble bien rare, en effet, qu’elle garantisse à elle seule un niveau de vie décent, et le « statut d’artiste » n’est souvent que la partie émergée de l’iceberg. Travaux de commandes, charges d’enseignement, ateliers, résidences ou bourses de création dans le meilleur des cas, jobs alimentaires s’il le faut -, être artiste implique aujourd’hui une polyvalence éprouvante pour les nerfs. Car cette diversification forcée n’est pas sans conséquence sur la qualité de vie des personnes concernées, tant au niveau personnel que professionnel. Cette table ronde permettra de poser un cadre général à ce débat, en revenant à partir d’exemples concrets sur l’étendue des compétences administratives, logistiques voire sociales qu’implique ce statut, ainsi que sur les dispositifs existants et/ou souhaitables pour contrer une précarité qui constitue trop souvent la norme.

️ Rencontre avec Antoine Bréda ️

Au cours de cette rencontre, nous reviendrons en compagnie de l’auteur sur « Les boules », et l’écriture de ce livre inclassable, qui relève tant de la science-fiction que du récit de vie, ainsi que sur ses choix esthétiques et narratifs, ses techniques et méthodes de travail – sans oublier d’évoquer son goût manifeste pour le cinéma de genre.

Concert Tiger Sister

Les Tiger Sister c’est un duo de sœurs, un cover band ambiance pop music douce : piano, guitare et voix. Adèle et Zelda, 11 ans et 26 jours d’écart, sont ensemble pour vous embarquer dans leur complicité sur des mélodies chill.

️ Diapomix ️ PelliCULes ️ TwinSelecter

Dans les années 80, le copropriétaire d’un petit cinéma du sud de la France a prélevé des images de scènes érotiques parmi les films programmés dans ses salles. Il ne s’agissait pas d’un cinéma spécialisé dans le genre, mais bien de films catalogués « Art et essai » au cours desquels il découvrait parfois une scène de sexe, un nu troublant, un corps qui l’intéressait particulièrement. Il a accumulé ainsi un certain nombre de bouts de pellicules qu’il a ensuite montés un par un dans des cadres de diapositive. Après sa mort, bien des années plus tard, ses enfants ont retrouvé une boîte contenant cette série de diapositives dont ils ignoraient l’existence. Aujourd’hui, le duo de DJ TwinSelecter propose un mix inédit de musiques soigneusement choisies pour accompagner la projection de ces photogrammes érotiques. En raison de la teneur des images projetées, la séance ne convient pas aux enfants, ni au public qui n’aime pas la chair.

