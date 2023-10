Rencontre avec l’auteure Corinne Zarzavatdjian Librairie Ecriture Chabeuil, 20 octobre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

La librairie accueille l’auteure et comédienne d’origine arménienne, Corinne Zarzavatdjian qui a déjà publié deux ouvrages sur l’Arménie : « L’Arménie de A à Z » et « Cuisine d’Arménie »..

2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 . .

Librairie Ecriture Place Charles de Gaulle

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The bookshop welcomes Armenian-born author and actress Corinne Zarzavatdjian, who has already published two books on Armenia: « L’Arménie de A à Z » and « Cuisine d’Arménie ».

La librería da la bienvenida a la escritora y actriz de origen armenio Corinne Zarzavatdjian, que ya ha publicado dos libros sobre Armenia: « L’Arménie de A à Z » y « Cuisine d’Arménie ».

Die Buchhandlung empfängt die Autorin und Schauspielerin armenischer Herkunft Corinne Zarzavatdjian, die bereits zwei Bücher über Armenien veröffentlicht hat: « L’Arménie de A à Z » und « Cuisine d’Arménie » (Armenische Küche).

