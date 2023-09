Rencontre avec Etienne Davodeau Librairie Durance, Nantes (44) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Rencontre avec Etienne Davodeau Librairie Durance, Nantes (44) Nantes, 29 novembre 2023, Nantes. Rencontre avec Etienne Davodeau Mercredi 29 novembre, 19h00 Librairie Durance, Nantes (44) Entrée libre Modération : Henri Landré.

Autour de la bande dessinée Loire (Futuropolis, 2023).

Après son Droit du sol (Futuropolis, 2021), récit engagé d’une traversée de la France à pied, c’est à un autre lieu que Davodeau prête vie dans ce nouvel album : sa (et notre) Loire, natale et si chère.

Contact : 02 40 48 68 79 contact@librairiedurance.fr Librairie Durance, Nantes (44) 4 All. d'Orléans, 44000 Nantes

2023-11-29T19:00:00+01:00 – 2023-11-29T20:00:00+01:00

