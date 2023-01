Sun Sun – Bêtes et météores Librairie du Palais Arles Catégories d’Évènement: Arles

Une éditrice et une photographe en résidence ouverte à la librairie du Palais handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique ii;mi;pi Librairie du Palais 10, Plan de la Cour, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

09 86 35 54 55 http://www.librairiedupalais.fr http://www.facebook.com/pages/LibrairieduPalais/1358663664214601/;http://www.instagram.com/librairiedupalais/ Du 16 au 30 janvier Helene David et les éditions Sun Sun prennent leurs cartiers à la librairie et vous invite à venir à leur rencontres autour de la création du livre Bêtes et météores.

Autrice et éditrice, Hélène David et Céline Pévrier avec le soutien de lebourdoir2.0 et l’Atelier du Palais merci à, Annakarin Quinto, Yann Linsart, Elliot Chalier et Basile Le Cleac’h.

Rendez vous les 20, 21, 27 et 28 janvier pour des moments de convivialité autour du travail d’hélène David et Céline pevrier

