Soleil bleu 10 janvier – 28 février Librairie du Palais

Exposition de photographie
Librairie du Palais 10, Plan de la Cour, 13200 Arles

09 86 35 54 55 http://www.librairiedupalais.fr http://www.facebook.com/pages/LibrairieduPalais/1358663664214601/;http://www.instagram.com/librairiedupalais/ Neuf photographes issue de l’ENSP exposent leur travail a la galerie de la librairie du palais autour d’une thématique poétique : SOLEIL BLEU !

