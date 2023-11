Rencontre dédicace avec Patrick de Carolis Librairie du Marché Deauville, 4 novembre 2023, Deauville.

Patrick de Carolis propose une séance de dédicace pour son nouveau livre « Bianca, l’âme damnée des Médicis » coécrit avec Carol Ann de Carolis, paru aux éditions L’Observatoire.

Le 5 juin 1578, le grand-duc de Toscane François Ier de Médicis épouse Bianca Cappello, son amour de jeunesse et sa maîtresse, n’hésitant pas à outrager sa famille, opposée à cette union. Dix ans plus tard, alors que le couple profite des douceurs de l’automne toscan dans le Palazzo de Poggio à Caiano, François et Bianca décèdent mystérieusement à deux jours d’intervalle.

Carol Ann et Patrick de Carolis remontent des siècles d’histoire et réécrivent le destin incroyablement romanesque de celle qui fut vilipendée et sacrifiée par cette fratrie médicéenne avide de puissance et d’argent. À travers leur plume, Bianca de Médicis revient à la vie et se révèle une héroïne à la modernité frappante et fascinante : une jeune femme libre et affranchie de la morale étouffante de l’époque, mais aussi une amoureuse passionnée et une figure aussi ensorcelante qu’inspirante..

Patrick de Carolis hosts a book signing for his new book « Bianca, l’âme damnée des Médicis », co-written with Carol Ann de Carolis and published by L’Observatoire.

On June 5, 1578, the Grand Duke of Tuscany François I de Médicis married Bianca Cappello, his childhood sweetheart and mistress, not hesitating to outrage his family, who were opposed to the union. Ten years later, while the couple were enjoying the mild Tuscan autumn at the Palazzo di Poggio in Caiano, Francesco and Bianca mysteriously died within two days of each other.

Carol Ann and Patrick de Carolis look back over centuries of history to rewrite the incredibly romantic destiny of the woman who was vilified and sacrificed by the Medici siblings, greedy for power and money. Through their writings, Bianca de Medici comes back to life, revealing herself to be a strikingly modern and fascinating heroine: a free young woman, freed from the stifling morality of the time, but also a passionate lover and a figure as bewitching as she was inspiring.

Patrick de Carolis firma su nuevo libro « Bianca, l’âme damnée des Médicis », coescrito con Carol Ann de Carolis y publicado por L’Observatoire.

El 5 de junio de 1578, el Gran Duque de Toscana Francisco I de Médicis se casó con Bianca Cappello, su novia y amante de la infancia, sin dudar en indignar a su familia, que se oponía a la unión. Diez años más tarde, mientras la pareja disfrutaba del suave otoño toscano en el palacio de Poggio, en Caiano, Francesco y Bianca murieron misteriosamente con dos días de diferencia.

Carol Ann y Patrick de Carolis recorren siglos de historia para reescribir el increíblemente romántico destino de la mujer vilipendiada y sacrificada por los hermanos Médicis, ávidos de poder y dinero. A través de sus escritos, Bianca de Médicis vuelve a la vida, revelándose como una heroína sorprendentemente moderna y fascinante: una joven libre y liberada de la asfixiante moral de la época, pero también una amante apasionada y una figura tan hechizante como inspiradora.

Patrick de Carolis bietet eine Signierstunde für sein neues Buch « Bianca, l’âme damnée des Médicis » an, das er gemeinsam mit Carol Ann de Carolis verfasst hat und das im Verlag L’Observatoire erschienen ist.

Am 5. Juni 1578 heiratete der Großherzog der Toskana, Francesco I. de’ Medici, seine Jugendliebe und Geliebte Bianca Cappello, wobei er nicht davor zurückschreckte, seine Familie zu schmähen, die gegen diese Verbindung war. Zehn Jahre später, als das Paar den toskanischen Herbst im Palazzo de Poggio in Caiano genießt, sterben Franziskus und Bianca auf mysteriöse Weise innerhalb von zwei Tagen.

Carol Ann und Patrick de Carolis gehen Jahrhunderte in der Geschichte zurück und schreiben das unglaublich romantische Schicksal der Frau neu, die von den macht- und geldgierigen Geschwistern der Medici verunglimpft und geopfert wurde. Durch ihre Feder wird Bianca de Medici wieder zum Leben erweckt und erweist sich als eine Heldin von frappierender und faszinierender Modernität: eine freie junge Frau, die sich von den erdrückenden Moralvorstellungen ihrer Zeit befreit hat, aber auch eine leidenschaftliche Liebhaberin und eine ebenso bezaubernde wie inspirierende Figur.

