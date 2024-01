La maison d’édition jeunesse Michi fête ses 1 an ! Librairie du Contretemps Bègles, samedi 27 janvier 2024.

La maison d’édition jeunesse Michi fête ses 1 an ! Pour l’occasion, Michi organise une lecture de tous ses albums jeunesse Samedi 27 janvier, 15h30 Librairie du Contretemps Sur réservation

Début : 2024-01-27T15:30:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T15:30:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Cinq albums jeunesse plus tard, Michi fête sa première bougie !

À cette occasion, nous vous invitons à célébrer cette première année le samedi 27 janvier 2024 à 15 h 30, à la librairie du Contretemps à Bègles pour une lecture de tous nos livres parus !

À propos des éditions Michi :

Michi est une jeune maison d’édition bordelaise créée en 2022. Portée par Lorène Lebrun, Simon Castagné et Lauriane Dufant, Michi propose des albums jeunesse aux messages universels et bienveillants, illustrés par des graphismes intemporels et indémodables, adaptés à tous les âges.

Michi est présente dans toutes les librairies francophones avec plus 4 000 albums vendus !

Michi fait le choix de publications responsables en publiant peu d’ouvrages chaque année, préférant ainsi penser sa collection comme de beaux livres aux choix éditoriaux audacieux et lumineux. Aussi, toutes les impressions sont réalisées en Europe.

https://editionsmichi.com/

https://www.instagram.com/michi_editions/

« Voilà la 2ᵉ publication des éditions Michi cette fois-ci, la couleur qui domine est un beige très doux. C’est vraiment très sympa, le texte est signé Cary Fagan et j’aime beaucoup sa dédicace, les magnifiques illustrations sont de Dena Seiferling. Encore une fois, une maison d’édition à ne pas perdre de vue ! » Les conseils lecture de France Bleu, à propos de La souris qui devint roi, album édité chez Michi à retrouver lors de la lecture !

Un événement pensé pour les petits dès 4 ans

Sur réservation 05 57 12 56 64

Editions Michi