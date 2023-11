Rencontre avec Arno Bertina à la librairie du Contretemps Librairie du Contretemps Bègles, 22 novembre 2023, Bègles.

Le festival itinérant Lettres du monde est né de l’envie de promouvoir et de diffuser les littératures étrangères en Nouvelle-Aquitaine. Chaque année, mi-novembre, le festival réunit une vingtaine d’écrivains étrangers et français, traducteurs, éditeurs. Pendant 10 jours, les auteur(e)s invité(e)s se déplacent en Nouvelle-Aquitaine pour un programme de rencontres littéraires avec le public. Elles sont organisées en partenariat avec les professionnels du livre et de la lecture publique que sont les bibliothèques, médiathèques et librairies indépendantes, mais aussi les établissements scolaires et universitaires.

LES INVITE(ES) DE CETTE ANNEE :

UBAH CRISTINA ALI FARAH (Somalie-Italie), ARNO BERTINA (France), EDUARDO BERTI (Argentine-France), JAVIER CERCAS (Espagne), VELIBOR ČOLIĆ (Bosnie-Herzégovine-France), KOSSI EFOUI (Togo-France), NAJAT EL HACHMI (Maroc-Espagne), HÉLÈNE FERRARINI (France), PETE FROMM (États-Unis), RINNY GREMAUD (Corée du Sud-Suisse), HOMMAGE À WALKER HAMILTON (Royaume-Uni) / L’ARBRE VENGEUR, BIANCA JOUBERT (Canada), ALBERTO MANGUEL (Argentine-Canada), NASIM MARASHI (Iran), FATIMA OUASSAK (Maroc- France), BENOÎT PEETERS (France), KENSHIRÔ SAKAMOTO (Japon), GIORGIO VASTA (Italie).

Rendez-vous du 16 au 16 novembre 2023 !

Librairie du Contretemps Begles cours victor hugo 5 Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-22T18:30:00+01:00 – 2023-11-22T19:30:00+01:00

