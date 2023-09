L’arbre qui cache le forêt avec le CREAQ Librairie du Contretemps Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde L’arbre qui cache le forêt avec le CREAQ Librairie du Contretemps Bègles, 19 octobre 2023, Bègles. L’arbre qui cache le forêt avec le CREAQ Jeudi 19 octobre, 14h30 Librairie du Contretemps …à la redécouverte de nos ancêtres de bois et leurs secrets.

Afin de mieux les comprendre et changer quelque peu notre relation à eux.

Les arbres, sans qui nous ne pourrons affronter les enjeux environnementaux à venir, sont essentiels à notre vie sur Terre. Atelier à la Librairie du Contretemps, Bègles.

Parents-enfants, dès 8 ans, si accompagnés

Parents-enfants, dès 8 ans, si accompagnés

Sur inscription Librairie du Contretemps 5 crs Victor Hugo, 33130 Bègles

2023-10-19T14:30:00+02:00 – 2023-10-19T16:00:00+02:00

2023-10-19T14:30:00+02:00 – 2023-10-19T16:00:00+02:00

