Marmolade à la Librairie du château (lectures et confitures) Librairie du château, 29 avril 2023, Excideuil. La librairie vous propose des lectures jeunesse et dégustation de confitures.

Avec la ferme bio de Gandumas, Aux petits oignons..

Librairie du château Place du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The bookstore proposes you readings for young people and tasting of jams.

With the organic farm of Gandumas, Aux petits oignons. La librería ofrece lecturas para niños y degustación de mermeladas.

Con la granja ecológica de Gandumas, Aux petits oignons. Die Buchhandlung bietet Jugendlektüre und eine Marmeladenverkostung an.

Die Buchhandlung bietet Jugendlektüre und eine Marmeladenverkostung an.

Mit dem Bio-Bauernhof Aux petits oignons in Gandumas.

