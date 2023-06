Soirée Conférence de Jacques Wiacek Librairie Doucet Le Mans Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Soirée Conférence de Jacques Wiacek Librairie Doucet Le Mans Le Mans, 2 juin 2023, Le Mans. Soirée Conférence de Jacques Wiacek Vendredi 2 juin, 18h00 Librairie Doucet Le Mans Soirée Conférence de Jacques Wiacek

Histoire de l’Armée Polonaise en France 1939-1940 Librairie Doucet Le Mans 66 avenue du Général De Gaulle Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Librairie Doucet Le Mans Adresse 66 avenue du Général De Gaulle Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Librairie Doucet Le Mans Le Mans

Librairie Doucet Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

Soirée Conférence de Jacques Wiacek Librairie Doucet Le Mans Le Mans 2023-06-02 was last modified: by Soirée Conférence de Jacques Wiacek Librairie Doucet Le Mans Le Mans Librairie Doucet Le Mans Le Mans 2 juin 2023