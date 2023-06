Dédicace / Rencontre avec Solène Bakowski Librairie Deux Degrés Est Sannois, 10 juin 2023, Sannois.

Dédicace / Rencontre avec Solène Bakowski Samedi 10 juin, 10h00 Librairie Deux Degrés Est Entrée Libre

Résumé

Une femme se rend aux obsèques de celui qu’elle aimait. Un homme disparu de sa vie depuis un an, dont elle découvre la famille et une mystérieuse compagne bien plus âgée qu’elle. On ne connaît jamais vraiment un être, même s’il partage notre vie. C’est ce qu’Hélène ressent depuis que Paul, célèbre romancier, l’a quittée. Hélène est passée par toutes les phases, désespoir, colère, tristesse, jusqu’à ce que récemment viennent la cicatrisation et l’apaisement. C’est alors que l’éditrice de Paul lui apprend qu’il a été retrouvé mort. Hélène se rend à l’enterrement sans savoir à quoi s’attendre. Paul n’avait pas de famille, aucun lien. Pourtant, elle découvre qu’il lui a menti : sa famille et des amis sont présents à la cérémonie. Roman sociétal, roman familial, roman d’amour, Ce que je n’ai pas su raconte les colères, les réparations possibles et impossibles, le temps qui passe.

Biographie

Solène Bakowski vit à Paris. Elle est notamment l’auteure de Rue du Rendez-vous (Plon 2021, Harper poche 2022) et de Il faut beaucoup aimer les gens (Plon 2022), finaliste du prix Maison de la presse. Sensibles, profonds et lumineux, ses romans sont une invitation au rapprochement entre les êtres.

Ce que je n’ai pas su (Solène Bakowski, 2023) – Plon 20€

Librairie Deux Degrés Est 56 boulevard Charles de Gaulle 95110 Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LibrairieDeuxDegresEst »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T12:30:00+02:00

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T12:30:00+02:00

Ce que je n’ai pas su Solène Bakowski