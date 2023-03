Dédicace Samuel Figuière Librairie de l’Olivier Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-01 16:00:00 16:00:00 – 2023-04-01 18:00:00 18:00:00

Drome . Dédicace de Samuel Figuière, auteur de bandes dessinées. « Un billet pour l’exil ». librairie.olivier@club-internet.fr +33 4 75 26 04 91 Librairie de l’Olivier 8, Place de la Libération Nyons

